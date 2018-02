Como navegar na instabilidade dos mercados

Oráculo de Delfos

Companheiros,



São sensatos e úteis os conselhos desta Pitonisa.

Mas atenção:

Diz a história que as menos imperfeitas das previsões são sempre as de consenso,

ou seja, as implícitas nos Mercados de Futuros.

Mesmo assim, tomai atenção com elas

porque também com elas se passa o que,

quem tem experiência militar

sabe que se passa com o tiro de artilharia:

a única certeza é que...

nunca acerta no local rigorosamente previsto !