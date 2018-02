Pergunta para um milhão de euros: O sector da pasta e papel vai continuar a brilhar na bolsa?

O sector da pasta e papel tem estado em destaque na bolsa nacional. Nas últimas sessões, as três cotadas do sector têm protagonizado as subidas mais expressivas do PSI-20. Na última semana, acumularam ganhos na ordem dos 4%. Há espaço para continuarem a brilhar?