Vale a pena passar cartão aos bancos na Europa?

mais votado Onde se ganha mais dinheiro em Bolsa (1) Há 1 hora não é normalmente naquelas situações

em que há consenso tratar-se de boas oportunidades,

o que logicamente se repercute e é descontado no preço.

É, isso sim, naquelas situações,

que, sendo impopulares para os grandes investidores institucionais,

por não apresentarem liquidez suficiente para as suas necessidades,

passam despercebidas aos outros investidores,

por saírem fora das situações típicas a que estão habituados.

Recentemente a “cigarrfimpar.wordpress.com”, apontou um desses casos.

(que designa por “French Regional Banks”),

e que aliás é um interessante exemplo da estratégia preconizada

por um discípulo de Buffett, Mohnish Pabrai,

citado no artigo de hoje do J. Negócios,

da autoria de Patricia Abreu, “Quanto vale um almoço com Buffett”.

De facto, saia “caras ou coroas”,

(nos termos da estratégia de Pabrai,

referida no comentário àquele artigo de um anónimo “Advogado do Diabo”),

o investidor poderá sempre em princípio lucrar.



General Ciresp Há 1 hora Nao vale,mas vai valer e mais depressa do q muita gente pensa.Quando ai chegar os bancos vao perceber q vao ter de fazer nova ronda de despedimentos.O chikinho draghi desgracou o tecido bancario portugues.Ainda nao consegui digerir aquela da cx geral depenados fazerem 1 emprestimo perpetuo a 10,75%.