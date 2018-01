Fecho dos mercados: Bolsas em queda em dia de máximos do euro. Petróleo sobe

Anónimo

Há 27 minutos

As taxas de juro da dívida de muitos dos nossos congéneres europeus, os que combatem, através do mercado (sempre o mercado como regulador de excessos e desequilíbrios que saem muito caro no longo prazo e como principal fiel da balança do desenvolvimento que ser quão grande quanto sustentável) o sobreemprego e a má alocação de factores produtivos no geral, é negativa até 6 anos, e ainda há pouco o eram até 10 anos. De qualquer modo têm-se situado ao longo deste tempo todo bem em torno de 0% para uma maioria dos prazos. Portugal já está condenado, mais uma vez, a permanecer num segundo ou terceiro pelotão do desenvolvimento na OCDE graças ao fardo da dívida que subsidia excedentarismo, corrupção e demais despesismo.