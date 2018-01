Pagaria 50 dólares por um café que andou no espaço?

Os pratos caros costumam falar por si. O hambúrguer de 35 dólares do Db Bistrô Moderne tem foie gras a escorrer do centro. O Golden Opulence Sundae de 1.000 dólares do Serendipity 3 é enfeitado com folhas de ouro. Mas, no café Round K, no bairro Lower East Side, em Nova Iorque, a taça de café Astronaut parece, só por si, pouco atractiva. O preparado fica alguns minutos de molho e chega até nós numa adorável, mas nada excepcional, chávena de porcelana. A bebida castanha é servida sem qualquer decoração e custa 50 dólares.

Os cafés com preços elevados estão a tornar-se cada vez mais comuns. O Eleven Madison Park, eleito o melhor restaurante do mundo (com um menu de degustação de 295 dólares), apresentou um serviço de café de 24 dólares. É feito de grãos colombianos de elite e preparado à mesa.

A Klatch Coffee, do sul da Califórnia, recentemente gerou burburinho com uma chávena de café que custa 55 dólares. No ano passado, a empresa de torrefacção do Rancho Cucamonga, Califórnia, foi a única empresa dos EUA a conseguir uma colheita de grãos Esmeralda Geisha Cañas Verdes Natural, extremamente raros, do Panamá. Também merecem destaque os grãos iemenitas aromatizados com chocolate, vendidos até 240 dólares por libra-peso (453 gramas).

A Round K não tem menus de degustação acima dos 100 dólares, nem grãos raros. A minúscula cafeteria tem um aparelho de torrefacção na vitrina, usa sacas de café como tapetes e serve sanduíches My Korean Girlfriend ao pequeno-almoço. O que torna o café Astronaut da Round K tão caro é o que o proprietário, Ockhyeon Byeon, faz com os grãos. Ele envia-os para o espaço.