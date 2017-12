Petróleo em máximos de dois anos e meio com explosão em oleoduto na Líbia

Uma explosão num oleoduto na Líbia catapultou esta terça-feira as cotações do petróleo nos Estados Unidos e na Europa para máximos de dois anos e meio.

O West Texas Intermediate somou 2,4% para 59,88 dólares por barril no mercado nova-iorquino, valor que não atingia desde finais de Junho de 2015.

Em Londres, o Brent do Mar do Norte, que serve de referência às importações europeias, subiu 2,31% para 66,76 dólares por barril. Desde finais de Maio de 2015 que não atingia este patamar.

A contribuir esteve uma explosão num oleoduto líbio que alimenta o porto de Es Sider, comentou à Reuters uma fonte do sector naquele país.

Uma fonte militar líbia explicou que homens armados tinham colocado explosivos no oleoduto.

Esta explosão veio reduzir a produção petrolífera da Líbia em cerca de 90.000 barris de crude por dia, segundo fontes militares e do sector energético. No entanto, a National Oil Corporation (NOC), petrolífera estatal da Líbia, referiu em comunicado que o corte na produção do país deverá ser um pouco menor, ascendendo a 70.000 barris diários.

A produção de petróleo da Líbia tem estado a retomar nos últimos meses, depois de ter estado suspensa devido a anos de conflitos e perturbações nas zonas de extracção.

A travar uma maior euforia dos preços do petróleo esteve a iminente reabertura de um oledoduto no Mar do Norte muito importante para o mercado, pois transporta cerca de 450.000 barris por dia de crude do campo britânico Forties, que é um crude de qualidade superior caracterizado pela baixa densidade e baixo teor de enxofre.

Este oleoduto fechou para reparações no passado dia 11 de Dezembro e está já a ser testado, prevendo-se que possa retomar o seu pleno funcionamento no início de Janeiro, disse um operador à Bloomberg.