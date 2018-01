Petróleo extrai máximos, mas furo pode secar

O "ouro negro" está a viver um início de ano dourado. Depois de ter registado uma forte recuperação no ano passado, o petróleo atingiu máximos de Dezembro de 2014. Mas, os analistas justificam as valorizações com problemas específicos no lado da produção e argumentam que há pouca margem para a extracção de novos máximos.



O barril de Brent seguia a valorizar 0,09% para 68,88 dólares por barril, depois de ter chegado a transaccionar em 69,37 dólares durante a sessão, o que responde ao valor mais elevado desde Dezembro de 2014. Em máximos da mesma altura esteve também a negociar o WTI, em Nova Iorque, com o preço do "ouro negro" a atingir máximos nos 63,67 dólares.



"Vários problemas na oferta desde Outubro estão a ajudar a alimentar o sentimento optimista criado pela implementação de cortes de produção por parte da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) e outros grupos", explica ao Negócios Ole Hansen. Para o director de estratégia de matérias-primas do Saxo Bank, problemas geopolíticos, "especialmente relacionados com o Irão e a Venezuela são os últimos impulsionadores dos ganhos continuados".



Segundo Harry Tchilinguirian, responsável global pela estratégia de matérias-primas do BNP Paribas, "o mercado precisaria que maiores riscos geopolíticos se desenvolvessem, um corte de oferta inesperado ocorresse (Venezuela, Líbia, Nigéria) ou quedas maiores que o esperado nos inventários de petróleo para [a cotação do ouro negro] prosseguir a sua dinâmica de subida".



A extensão dos cortes de produção por parte dos maiores exportadores mundiais acelerou a valorização das cotações, com os investidores confiantes que a redução da oferta ajudaria a baixar as reservas de crude. Segundo os dados mais recentes, divulgados esta quarta-feira, as reservas de petróleo caíram pela oitava semana consecutiva. Ainda assim, a descida ficou significativamente aquém das expectativas. Os inventários recuaram 4,95 milhões de barris, quando a Bloomberg antecipava uma contracção de 11,2 milhões de barris.



Mas, se, por um lado, as reservas estão a contrair – a Agência Internacional da Energia prevê um aumento da procura de crude em 2018 – , por outro, a exploração de petróleo de xisto por parte das petrolíferas norte-americanas deverá continuar a recuperar, suportado pela subida dos preços.



O relatório mais recente do Instituto do Petróleo Americano adianta que a produção de petróleo nos EUA vai atingir os 11 milhões de barris por dia até ao final de 2019, um valor que supera o anterior recorde e é suportado pelo crescimento da exploração de petróleo de xisto. Perante estes dados, o Commerzbank acredita que a subida recente está desfasada dos fundamentais. "Lendo a mais recente previsão da EIA para a produção de petróleo nos EUA parece virtualmente impossível que o petróleo reaja deste modo", realça o banco de investimento, numa nota assinada por Eugen Weinberg.



Ainda assim, Ole Hansen acredita que, ainda que "a produção crescente nos EUA vá eventualmente travar o potencial de subida e aumentar o risco de uma correcção", a dinâmica positiva pode manter-se por agora, com a petróleo a beneficiar com o optimismo para a generalidade das matérias-primas.



Já Harry Tchilinguirian nota que "se os preços permanecerem elevados e os inventários de petróleo estiveram próximos da sua meta, a OPEP e os seus aliados podem considerar uma estratégia de saída, por exemplo reduzindo progressivamente os cortes após Junho".

