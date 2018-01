As cinco personagens que podem definir o mercado de petróleo em 2018

O rei da OPEP O ministro de Energia da Arábia Saudita, Khalid Al-Falih, tem 12 meses cruciais pela frente. Surpreendeu os cépticos em 2016 ao reverter a estratégia do reino e conseguir o primeiro corte de produção em oito anos pelos integrantes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP). O ex-presidente da Aramco encerrou 2017 com chave de ouro ao assegurar um acordo para estender os cortes de produção até o final de 2018. Agora, só precisa que os outros cumpram o prometido, que a Rússia mantenha o seu interesse no que foi combinado e torcer para que o preço do petróleo esteja alto o suficiente para garantir o sucesso da abertura de capital da Aramco, mas não a ponto de estimular outro movimento de ascensão da indústria do petróleo de xisto nos EUA. Simples.

O braço de Putin no sector petrolífero Os observadores da OPEP antigamente eram fixados em todas as palavras da Arábia Saudita. Hoje, a obsessão é com um país que nem faz parte do cartel. A decisão da Rússia, no ano passado, de aderir ao corte de produção após anos de distância, foi crítica para o sucesso da estratégia. Consequentemente, quem negoceia petróleo acompanha cada passo do ministro de Energia, Alexander Novak, da mesma forma que acompanha os passos do seu homólogo saudita. Novak, 46 anos, claramente construiu um relacionamento pessoal com Al-Falih, o que ajudou os dois países a colocarem de lado anos de desconfiança mútua e a selarem um acordo histórico de cooperação.

O pioneiro do xisto A maior dúvida de 2018 refere-se ao crescimento produção de xisto nos EUA. As estimativas variam de 700.000 a mais de 1 milhão de barris diários. O centro da indústria de xisto é a Bacia de Permian, no Texas. A Pioneer Natural Resources controla uma das maiores áreas do local. O presidente da empresa, Tim Dove, entende que a região será o "sangue vital" da produção dos EUA por muitos anos. O gestor projecta que a produção diária vai subir dos atuais 2,85 milhões de barris para 3,3 milhões.

O latino poderoso Sanções impostas pelos EUA, pagamentos atrasados e queda da produção petrolífera. É assim que o presidente venezuelano Nicolás Maduro começa o ano. Prometendo uma "nova revolução do petróleo", o líder, cada vez mais autoritário, escolheu um general para comandar o sector petrolífero do país e empenha-se em demitir gente de peso da estatal PDVSA, incluindo dois ex-ministros. A crise económica piorou com a diminuição da produção petrolífera, de mais de 3 milhões de barris diários em 2001 para 1,86 milhão em Novembro último. Para 2018, a consultoria Rystad Energy estima uma descida de até 30% em alguns campos. A redução deixaria a produção da Venezuela muito abaixo da meta da OPEP, o que significa que o mercado pode ter mais escassez do que o cartel planeja.