Preço da gasolina vai descer devido à alta do euro

A moeda europeia arrancou o ano em alta, o que para os consumidores de combustíveis em Portugal representa uma notícia positiva, já que é a variação do euro que vai garantir uma descida no preço da gasolina na próxima semana.

Ainda que muito ligeira, servirá para atenuar o forte aumento nos preços dos combustíveis em Portugal na última segunda-feira, que resultaram do agravamento do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos (ISP), mas sobretudo da forte subida dos preços dos combustíveis nos mercados.

Na próxima segunda-feira, segundo fonte do sector, o preço do litro da gasolina, nos postos de abastecimento em Portugal, irá descer 0,5 cêntimos. Já o preço do gasóleo ficará estável.

Apesar destas variações, nos mercados os combustíveis cotados registaram subidas. Em dólares, a tonelada métrica da gasolina aumentou mais de 0,5% esta semana (tendo em conta os preços médios das últimas três sessões). Medida em euros, a variação foi de sinal negativo. No caso do gasóleo, a variação em dólares foi superior a 1%, mas o desempenho positivo na moeda europeia permite uma variação nula deste combustível nos postos de abastecimento em Portugal.

O euro atingiu esta semana máximos de quatro meses, muito perto de 1,21 dólares. No acumulado da semana ganha perto de 1%.

A subida do petróleo para máximos de 2015 reflectiu-se sobretudo nos preços dos combustíveis no início desta semana. De acordo com os dados da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço médio da gasolina simples subiu 2,5 cêntimos na segunda-feira. Apesar da descida estimada de 0,5 cêntimos, este combustível continuará a ter um preço de venda média acima de 1,5 euros e por isso muito perto de máximos de Agosto de 2015.

Quanto ao gasóleo simples, subiu 3,6 cêntimos na semana passada, para um preço médio de 1,321 euros, que é o mais elevado desde Setembro de 2014.