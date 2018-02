As bolsas europeias arrancaram em queda, num dia em que os investidores estão de olhos nas actas da última reunião do BCE. O petróleo continua em queda e os juros estão sem rumo definido.

Os mercados em números

PSI-20 recua 0,85% para 5.421,65 pontos

Stoxx 600 desce 0,92% para 377,61 pontos

Nikkei desvalorizou 1,07% para 21.736,44 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal cresce 0,3 pontos base para 1,998%

Euro segue estável nos 1,2283 dólares

Petróleo recua 0,81% para 64,89 dólares por barril em Londres

Bolsas europeias em queda

As bolsas europeias estão a recuar, a acompanhar a evolução das bolsas americanas, que ontem também fecharam em queda.

Os investidores ficaram divididos em relação à interpretação das minutas da última reunião da Reserva Federal (Fed) dos EUA. Se por um lado foi expressada alguma preocupação sobre o facto de a inflação poder desapontar, por outro as perspectivas para o crescimento económico aumentaram. "A maioria dos participantes notou que um outlook mais forte para o crescimento económico aumentou a probabilidade de um reforço gradual do endurecimento da política monetária", revela o resumo da reunião de Janeiro, a última presidida por Janet Yellen.

Esta quinta-feira serão também divulgadas as actas da última reunião do Banco Central Europeu (BCE), com os investidores a tentarem captar sinais sobre o futuro da política monetária na Zona Euro.

O dia arrancou ainda com a apresentação de resultados de cotadas como a Telefónica, cujas acções estão a subir quase 2% para 7,79 euros, depois de revelar um aumento dos lucros superior a 30% para mais de três mil milhões de euros.

Juros à espera das actas do BCE

As taxas de juro associadas à dívida nacional estão a registar ganhos muito ligeiros, enquanto as bunds alemãs estão a ceder. A taxa de juro implícita nas obrigações a 10 anos de Portugal sobe 0,2 pontos base para 1,998%. Já a "yield" associada à dívida alemã está a recuar 0,8 pontos base para 0,714%, o que coloca o prémio de risco da dívida portuguesa nos 128,4 pontos base.

Os investidores estão a aguardar pela divulgação das actas da última reunião do BCE, para tentarem assim captar sinais sobre o que vai fazer a autoridade monetária no âmbito da política monetária. Nos últimos dias aumentou a especulação em torno de uma mudança na política do BCE devido à nomeação de Luís de Guindos para vice-presidente do banco central, algo que tem feito crescer a especulação de que o cargo de presidente do BCE, cujo mandato termina em 2019, será ocupado por alguém de um dos grandes países. O que tem elevado a especulação em torno de uma mudança para uma política monetária menos expansiva, ou seja, com juros mais altos.

Fed e BCE condicionam mercado cambial

As minutas da Fed e a expectativa em torno do BCE estão a condicionar a negociação cambial. O euro segue estável nos 1,2283 dólares, depois de nos últimos dias a moeda americana ter-se fortalecido contra as principais rivais.





Brent abaixo dos 65 dólares

Os preços do petróleo estão em queda nos mercados internacionais, numa altura em que a moeda norte-americana ganha terreno face a várias congéneres o que diminui o apetite dos investidores por matérias-primas denominadas nesta divisa.





Além disso, o ouro negro tem sido pressionado pelos receios dos investidores em torno das reservas norte-americanas de crude. O mercado teme que a subida da produção de petróleo de xisto nos EUA deite por água abaixo os esforços dos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo – que limitaram a sua produção para combater o excedente e tentar elevar os preços.