Mercado em números

PSI-20 desce 0,23% para 5.436,02 pontos

Stoxx 600 perde 0,40% para 378,97 pontos

Nikkei subiu 0,21% para 21.970,81 pontos

Euro cede 0,11% para 1,2324 dólares

Juro das obrigações portuguesas a 10 anos recuam 0,6 pontos base para 2,040%

Brent em Londres cai 0,63% para 64,84 dólares

Bolsas europeias no vermelho na expectativa de resultados

As principais bolsas europeias abriram a sessão desta quarta-feira, 21 de Fevereiro, a transaccionar em terreno negativo, num dia que ficará novamente marcado pela apresentação de resultados por parte de algumas das principais cotadas do Velho Continente.





É o caso do banco britânico Lloyds que reportou os números relativos ao exercício financeiro de 2017, que ficaram abaixo das expectativas, sendo que também a Glencore apresentou resultados.





O índice de referência europeu Stoxx 600 segue a perder 0,40% para 378,97 pontos, pressionado em especial pelas perdas registadas pelos sectores automóvel e petrolífero. O português PSI-20 acompanha a tendência de quedas ao recuar 0,23% para 5.436,02 pontos, penalizado pelo BCP (-0,82% para 0,2912 euros), pela Mota-Engil (-0,91% para 3,81 euros) e pela Jerónimo Martins (-0,45% para 17,54 euros).

Juros aliviam de duas sessões seguidas a subir