As bolsas europeias, o euro e os juros europeus estão à espera do discurso do presidente da Fed para tentarem perceber se vão ser realizadas mudanças na política monetária nos EUA. As eleições deste domingo em Itália também estão a condicionar a negociação.

Os mercados em números

PSI-20 sobe 0,10% para 5.482,02 pontos

Stoxx 600 desce 0,02% para 382,97 pontos

Nikkei valorizou 1,07% para 22.389,86 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal sobe 0,5 pontos base para 2,001%

Euro aprecia 0,11% para 1,2331 dólares

Petróleo recua 0,13% para 67,41 dólares por barril na bolsa de Londres

Bolsas pouco definidas à espera de Powell

As bolsas europeias seguem sem variações significativas, com alguns índices a subirem e outros a descerem, num dia em que os investidores estão à espera de ouvir o discurso de Jerome Powell, presidente da Reserva Federal (Fed) para tentarem perceber se serão dados alguns sinais sobre a evolução da política monetária nos EUA. A marcar passo nas bolsas estão ainda as eleições em Itália, que vão decorrer no próximo domingo, 4 de Março.



O Stoxx600, que agrega as 600 maiores cotadas europeias, está a recuar 0,02% para 382,97 pontos. Já o PSI-20 sobe 0,10% para 5.482,02 pontos, num arranque de sessão marcado pela apresentação dos resultados da EDP Renováveis e da Corticeira Amorim, tendo em ambos os casos, os conselhos de administração avançado com proposta de distribuição de dividendos.



Juros com ganhos ligeiros

A expectativa em torno do resultado das eleições em Itália está a condicionar a negociação da dívida europeia. Com as últimas sondagens a mostrarem uma grande indefinição nos resultados das eleições, os investidores tende a ser cautelosos nos seus investimentos.



A taxa de juro associada à dívida nacional a 10 anos está a subir 0,5 pontos base para 2,001%, tendo já estado a recuar e a negociar abaixo dos 2%. Já as bunds alemãs sobem 0,2 pontos base para 0,672%. A tendência é assim de subidas muito ligeiras na generalidade das "yields" europeias.