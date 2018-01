As bolsas europeias recuaram de máximos de 2015, penalizadas pela notícia de que a China deverá reduzir as compras de dívida dos EUA. Essa informação penalizou o dólar e agravou também os juros da dívida.

Os mercados em números

PSI-20 ganhou 0,07% para 5.657,95 pontos

Stoxx 600 desvalorizou 0,38% para 398,41 pontos

S&P500 recua 0,19% para 2.746,20 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos

Euro ganha 0,22% para 1,1963 dólares

Petróleo em Londres valoriza 0,35% para 69,06 dólares o barril





Bolsas europeias em queda pela primeira vez em seis sessões

As bolsas europeias perderam terreno esta quarta-feira, 10 de Janeiro, depois de cinco sessões consecutivas de ganhos, que levaram o índice de referência para máximos de Agosto de 2015.

A penalizar as acções esteve a notícia de que a China está a considerar reduzir as suas compras de obrigações do Tesouro dos Estados Unidos, o que penalizou o dólar, impulsionou os juros da dívida, e pressionou as acções, não só em Wall Street como também na Europa.

Além de a decisão penalizar directamente a dívida norte-americana, está a ser interpretada como um sinal mais amplo de que os bancos centrais poderão reduzir os seus programas de estímulo mais cedo, depois de também o Banco do Japão ter abrandado o ritmo de compra de obrigações de longo prazo.

O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, desceu 0,38% para 398,41 pontos, enquanto, nos Estados Unidos, os três principais índices descem menos de 0,5%, depois de seis sessões consecutivas de ganhos.

Contrariando a tendência, o PSI-20 ganhou 0,07% para 5.657,95 pontos, impulsionado pela Galp e pela EDP Renováveis. A petrolífera subiu 1,58% para 16,095 euros e a EDP Renováveis ganhou 0,43% para 7,00 euros.

Portugal escapa à subida dos juros na Europa

Os juros da dívida da generalidade dos países europeus subiram esta quarta-feira, acompanhando o agravamento das ‘yields’ das obrigações do Tesouro dos Estados Unidos, depois da indicação de que a China deverá reduzir as suas compras de dívida norte-americana.

Na Alemanha, os juros a dez anos avançaram 7,7 pontos para 0,543%, enquanto em Espanha subiram 3,5 pontos para 1,551%.

Portugal escapou à tendência, com a ‘yield’ das obrigações a dez anos a descer 2,2 pontos para 1,842%, no dia em que o IGCP colocou 4 mil milhões de euros numa emissão de dívida sindicada a 10 anos (maturidade em Outubro de 2028), com um preço final ligeiramente acima de 2,1%, beneficiando de uma forte procura por parte dos investidores.



Euribor sobe a 12 meses, desce a nove, e mantém-se a três e seis meses

A Euribor a três meses, em valores negativos desde 21 de Abril de 2015, voltou a fixar-se hoje em -0,329% pela 16.ª sessão consecutiva. Também a taxa a seis meses, a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação, ficou inalterada nos -0,271%, o que acontece pela 13.ª sessão consecutiva.