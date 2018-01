Fecho dos mercados: Petróleo em máximos de três anos, bolsas seguem animadas

Os preços do petróleo estão a subir nos mercados internacionais, com o Brent a ter tocado no valor mais elevado desde Maio de 2015 e o WTI em máximos de Dezembro de 2014. As acções europeias continuam animadas pela expectativa em torno da economia.

Os mercados em números

PSI-20 ganhou 0,15% para 5.654,24 pontos

Stoxx 600 valorizou 0,43% para 400,11 pontos

S&P500 cresce 0,31% para 2.756,13 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos cederam 0,4 pontos para 1,863%

Euro recua 0,36% para 1,1925 dólares

Petróleo em Londres cresce 0,94% para 68,42 dólares o barril





Stoxx 600 toca no valor mais elevado desde 2015

As acções europeias terminaram a sessão desta terça-feira, 9 de Janeiro, em alta tendo o Stoxx 600, índice europeu de referência, tocado no valor mais elevado desde Agosto de 2015 quando, durante a sessão, negociou nos 400,31 pontos. No fim do dia, este índice avançava 0,43% para 400,11 pontos.





As perspectivas animadoras em torno da evolução económica do Velho Continente continuam a animar os investidores. Um indicador divulgado esta terça-feira terá agradado aos investidores. O Eurostat revelou hoje que, na Zona Euro, a taxa de desemprego desceu uma décima face a Outubro, em linha com o estimado pelos economistas, para 8,7%, o que representa o nível mais baixo desde Janeiro de 2009. Na União Europeia caiu para 7,3%, mínimos de Outubro de 2008.



O principal índice italiano foi o que mais subiu esta terça-feira na Europa, seguido pelo britânico Footsie.

Juros em queda antes de emissão indicada

Os juros da dívida pública portuguesa estão a cair no mercado secundário, numa altura em que os investidores sabem que amanhã, quarta-feira, 10 de Janeiro, Portugal vai realizar uma emissão de dívida a dez anos. Para isso, contratou um sindicato de bancos - o Barclays, o Citi, o Crédit Agricole, o Goldman Sachs, o JPMorgan e o Novo Banco – com o objectivo de tentar angariar no máximo até três mil milhões de euros.