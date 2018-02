A sua opinião

mais votado Que Deus te ouça, ó Moody´s … Há 1 hora Que Deus te ouça, ó Moody´s, e se concretize o que prevês.

Confesso que o cenário de o País ir à bancarrota,

para mim, como cidadão Português,

assumia dimensão de desonra,

que, perante estrangeiros, me envergonharia de evocar

condição de cidadão de País com Língua falada por um quinto da população mundial.

Sou corsário dos sete mares e ando pelas bolsas de todo o mundo forrageando rendibilidades.

Sou Long e sou Short, e não hesito em usar prudentemente dívida (alavancagem)

visando um ótimo em termos de relação de expectativas de rendibilidade/risco.

Penso que o mesmo princípio se poderá aplicar às finanças de um País,

que, mais do que prosseguir a ambição dos seus Governantes,

quer a felicidade do Povo que aqueles servem (devem servir)

E tal passa no mundo atual por uma preocupação com o crescimento económico.

Portanto:

Sou pela elevação do nível da dívida pública até grau ótimo,

Mas sempre, SEMPRE prudente para esconjurar risco de desonra.

Que Deus te ouça, ó Moody´s

comentários mais recentes

General Ciresp Há 1 hora Mas esse Wohlmann e burro ou esta a fazer dos portugueses palermas.O ano passado a casalinho devia ter ficado perto dos 100.000.000.000. de emprestimos q angariou,a gerigonca pela mao do deficiti LEX devolveu a divida menos de 1 quinto desse montante mendigado,para onde foram os 90.000.000.000de sob

General Ciresp Há 2 horas Mas isso e a coisa mais facil deste mundo:e por o ministro NOTURNO com a divida as costas e leva-lo ao idificio mais alto do pais e manda-lo abaixo.O pais livra-se da divida e de um MALABARISTA da noite.

RPG Há 2 horas R ato P orco e G gordo # hoje a TUA pharol vai DIREITINHA para o CAIXOTE do LIXO