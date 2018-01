Forte subida dos juros da Alemanha leva spread de Portugal para novos mínimos

Bloomberg

Os investidores parecem ter sido apanhados de surpresa pelo Banco do Japão, que esta semana reduziu o ritmo de compra de dívida de longo prazo, o que fez soar os alarmes no mercado, já que elevou a especulação em torno da retirada de estímulos por parte dos grandes bancos centrais.

"O grande foco tem estado na Reserva Federal e no BCE, mas toda a gente parece que se esqueceu do Banco do Japão. Parece que assumiram que o Banco do Japão iria manter o pé a fundo no acelerador", salientou à Reuters o analista-chefe da CMC, Michael Hewson.

"Quando [o Banco do Japão] reduziu o programa de compra de obrigações, de repente as pessoas pensaram que talvez estivessem a subestimar o Banco do Japão, que talvez devessem prestar mais atenção ao caminho das políticas monetárias … e penso que isso causou uma reavaliação do risco no mercado de obrigações", acrescentou.

E este contexto está a ser visível no mercado. As taxas de juros dos EUA estão a subir quase quatro pontos base, no prazo a 10 anos, para 2,5898%, o que representa o valor mais elevado desde Março de 2017. Já no prazo a cinco anos, a subida é de cerca de dois pontos para 2,351%, um máximo de Fevereiro de 2011.

A contribuir para a subida dos juros americanos estão também as notícias que apontam para que as autoridades chinesas estejam a recomendar um abrandamento, ou suspensão, de compra de obrigações dos EUA.

No mesmo sentido seguem as bunds, com a dívida alemã a 10 anos a subir 7,6 pontos base para 0,541%. Este desempenho faz com que o prémio de risco da dívida portuguesa diminua para cerca de 130 pontos base, o que corresponde ao valor mais baixo desde Março de 2015, apesar da dívida nacional estar a subir. Os juros portugueses estão a registar uma subida de 0,5 pontos base para 1,868%.

A contribuir para a subida dos juros da Alemanha estarão também as emissões de dívida realizadas esta quarta-feira, 10 de Janeiro, por países como Portugal ou Itália, cujos juros pagos são mais atractivos, pelo que os investidores poderão estar a optar por aumentar a exposição a estes mercados em detrimento da Alemanha.

Portugal colocou 4 mil milhões de euros numa emissão sindicada, com maturidade a 10 anos. A emissão atraiu uma forte procura, o que contribuiu para baixar o custo do financiamento para um valor entre 2,13% e 2,14%.

Itália também esteve no mercado, tendo emitido nove mil milhões de euros, a 20 anos, com os juros a rondarem os 2,25%.