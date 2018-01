REN prepara "road-show" para emitir 300 milhões de euros

A REN mandatou um conjunto de bancos para preparar um "road show", a realizar a partir de 8 de Janeiro, com o objectivo de angariar 300 milhões de euros através da emissão de títulos a 10 anos.

De acordo com a Bloomberg, o Barclays e o Deutshe Bank são os bancos responsáveis pela coordenação da operação, enquanto o Banco BPI, Haitong Bank, ICBC Standard e Millennium BCP actuam como "joint bookrunners".

Esta emissão surge numa altura em que a notação financeira de Portugal já saiu de "lixo" em duas das três maiores agências de "rating". A REN já tem uma classificação em nível de investimento por parte da S&P, Fitch e Moody’s.

A emissão surge depois da REN ter no ano passado encaixado 250 milhões de euros com um aumento de capital, que lhe garantiu o financiamento de metade do que gastou na aquisição da actividade de distribuição de gás natural da EDP (Portgas).