Portugal estreou-se no mercado, em 2018, com uma operação "notável". Numa emissão sindicada com uma forte procura, o IGCP conseguiu emitir 4.000 milhões de euros, com um dos custos de financiamento mais baixos de sempre. Com esta operação, o Tesouro conseguiu garantir 20% do valor que prevê emitir em obrigações, este ano.O IGCP colocou esta quarta-feira 4.000 milhões de euros numa emissão de dívida sindicada a 10 anos (maturidade em Outubro de 2028), sendo que o preço final da operação ficou ligeiramente acima de 2,1%, beneficiando de uma forte procura por parte dos investidores. "É uma operação notável", adiantou Ciaran O’ Hagan ao Negócios. Para o estratego do Société Générale, é "notável que os juros tenham ficado tão baixos apesar da grande oferta", o que indica que as "yields" baixas "são sustentáveis".O "initial pricing talks" (IPT), segundo a agência de notícias Bloomberg, arrancou nos 120 pontos base acima da taxa "mid-swap" do euro. O "guidance" foi revisto em baixa para 117 pontos base e o preço final acabou por ser fixado nos 114 pontos base, um valor confirmado pelo Negócios.Ao aproximar-se o final da operação, a taxa "mid-swap" do euro a 10 anos estava nos 0,921% e a taxa a 11 anos nos 1,015%, o que coloca a taxa relevante para emissão desta quarta-feira, com maturidade em Outubro de 2028 (10 anos e 9 meses) nos 0,99%. Considerando o "spread" de 114 pontos base, a colocação deverá ficar assim entre 2,13% e 2,14%. A "yield" final, de acordo com a Bloomberg, foi fixada em 2,137%.