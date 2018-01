Negócios TV APED: Vendas do sector da distribuição aumentaram 3,4% em 2017 A carregar o vídeo ... Negócios TV APED: Vendas do sector da distribuição aumentaram 3,4% em 2017 0 0 Ler mais tarde 18:10

No ano passado o volume de vendas dos associados da APED aumentaram 3,4% face a 2016, revelou Ana Isabel Trigo Morais. Só no último trimestre do ano passado cresceram 4,5%.