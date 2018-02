Negócios TV Augusto Santos Silva: Ciclo positivo das exportações deve evoluir para "contínuo estrutural" A carregar o vídeo ... Negócios TV Augusto Santos Silva: Ciclo positivo das exportações deve evoluir para "contínuo estrutural" 1 0 Ler mais tarde 11:54

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, disse hoje no Parlamento que as projeções do Banco de Portugal para as exportações até 2020 "indicam um ciclo positivo" que deve ser transformado num "contínuo estrutural".