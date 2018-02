Negócios TV BCP e Pharol pressionam bolsa nacional A carregar o vídeo ... Negócios TV BCP e Pharol pressionam bolsa nacional 0 0 Ler mais tarde 18:05

No quinto dia consecutivo a acumular perdas, a bolsa nacional encerrou a semana com a maior desvalorização semanal desde Setembro de 2016. O PSI-20 seguiu o rumo de quedas das principais praças europeias, com o aumentos das taxas de juro a pressionar.