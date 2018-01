Negócios TV BCP e Sonae ajudam bolsa a contrariar perdas da Europa A carregar o vídeo ... Negócios TV BCP e Sonae ajudam bolsa a contrariar perdas da Europa 0 0 Ler mais tarde 17:54

A bolsa lisboeta negociou em alta contrariando a tendência de quedas que predominou na maior parte das principais praças europeias. As subidas do BCP e da Sonae foram as que mais impulsionaram a bolsa nacional.