Negócios TV BES: Lesados exigem do Novo Banco pagamento integral da provisão

Cerca de duas dezenas de lesados do Banco Espírito Santo (BES) voltou hoje a manifestar-se na Avenida dos Aliados, no Porto, para exigir o pagamento da totalidade do dinheiro através da provisão criada para reembolsar clientes.