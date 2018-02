Negócios TV Bolsa cai mais de 1,5%. Europa com a pior semana desde 2016 A carregar o vídeo ... Negócios TV Bolsa cai mais de 1,5%. Europa com a pior semana desde 2016 0 0 Ler mais tarde 17:42

A praça lisboeta negociou no vermelho pelo segundo dia, acumulando a segunda semana consecutiva a desvalorizar acima de 4%. Quedas do BCP, da Galp e da Nos contribuíram para mais uma prestação negativa do principal índice nacional.