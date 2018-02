Negócios TV Bolsa nacional afunda quase 3% com todas as cotadas em queda A carregar o vídeo ... Negócios TV Bolsa nacional afunda quase 3% com todas as cotadas em queda 0 0 Ler mais tarde 09:12

A bolsa de Lisboa, tal como as restantes praças europeias, arrancou a sessão em forte queda. Os receios em torno da inflação nos Estados Unidos – e as consequências que isso pode gerar na política monetária – continuam a dominar as atenções dos investidores.