Negócios TV Bolsa nacional em contraciclo penalizada pelos CTT

Com uma queda superior a 9%, os CTT pressionaram a bolsa nacional que terminou a semana em terreno negativo em contraciclo com as principais praças europeias. Também o BCP penalizou com uma queda de mais de 1,5%.