Negócios TV Bolsa regressa às quedas e acompanha resto da Europa

A bolsa nacional iniciou a sessão com uma queda muito ligeira, a reflectir a desvalorização das acções dos sectores da energia e do retalho. Do lado oposto, destaque para a Pharol, que volta a subir mais de 2%.