Negócios TV Galp e Jerónimo Martins pressionam bolsa

A bolsa lisboeta negociou em terreno negativo pela terceira sessão consecutiva, com as perdas da Jerónimo Martins, da Galp Energia e do BCP a penalizarem. Na Europa também reinou o pessimismo.