Mourinho Félix assina contrato para reembolsar os lesados do papel comercial do BES 30.12.2017

O secretário de Estado adjunto e das Finanças disse hoje à Lusa que foi assinado um contrato de empréstimo no valor total de 145 milhões de euros, para reembolsar os lesados do papel comercial do BES.