Negócios TV “Não é fácil bater a geringonça, mas é preciso bater a geringonça” A carregar o vídeo ... Negócios TV “Não é fácil bater a geringonça, mas é preciso bater a geringonça” 1 0 Ler mais tarde 00:52

O presidente cessante do PSD, Passos Coelho, defendeu hoje que "não é fácil bater a geringonça, mas é preciso bater a geringonça", num discurso em que elogiou o contributo do CDS-PP, que pode voltar a ser "importante no futuro".