Negócios TV Negócios explica mudanças nos rendimentos dos funcionários públicos

Progressões na carreira e IRS trazem boas notícias para os funcionários públicos, mas para a maioria nenhuma delas será sentida no salário de Janeiro. Para já, sentirão apenas a quebra motivada pelo fim do pagamento em duodécimos do subsídio de Natal, explica o editor executivo do Negócios, Manuel Esteves.