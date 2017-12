Negócios TV Negócios explica o que vai acontecer aos preços da electricidade em 2018 A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica o que vai acontecer aos preços da electricidade em 2018 0 0 Ler mais tarde 15:26

A partir de 1 de Janeiro os preços da luz vão sofrer alterações. No mercado regulado as tarifas vão descer 0,2%, enquanto no liberalizado, para alguns clientes, vão aumentar 2,5%. Sara Ribeiro, jornalista do Negócios, explica o que vai mudar.