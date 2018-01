Negócios TV Negócios explica porque é que as pensões pagas são inferiores às do final de 2017 A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica porque é que as pensões pagas são inferiores às do final de 2017 0 0 Ler mais tarde 15:30

As pensões que estão a ser pagas são inferiores às do final do passado. O editor executivo do Negócios, Manuel Esteves, explica-lhe como isso acontece num ano em que o valor global das pensões sobe para todos os reformados.