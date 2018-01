Negócios TV Negócios explica quais são as obrigações fiscais dos senhorios A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica quais são as obrigações fiscais dos senhorios 0 0 Ler mais tarde 16:14

Estamos no o mês em que os proprietários com imóveis arrendados e que não emitem recibos electrónicos ao longo do ano têm de acertar a informação dos seus contratos com o Fisco. Esta é apenas uma das obrigações fiscais de quem coloca casas no mercado do arrendamento. Filomena Lança, redactora principal do Negócios explica o que é preciso fazer ao longo do ano.