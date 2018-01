Negócios TV Negócios explica redução do IRS A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica redução do IRS 1 0 Ler mais tarde 14:17

Já se sabia que o IRS ia baixar, mas só agora se sabe qual o seu efeito no salário líquido que as pessoas levam para casa. E as notícias são menos boas do que se poderia esperar. O editor executivo do Negócios, Manuel Esteves, explica-lhe porquê.