Negócios TV Negócios explica situação da seca em Portugal A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica situação da seca em Portugal 3 0 Ler mais tarde 24.02.2018

Depois de um ano de 2017 em que muito se ouviu falar de seca extrema em Portugal, estamos em Fevereiro e a seca volta a marcar presença, fazendo antever um Verão muito difícil. A situação, diz o Instituto do Mar e da Atmosfera, é preocupante e os números já falam por si. Filomena Lança, redactora principal do Negócios, explica o ponto de situação feito pelo IPMA e pela Agência Portuguesa do Ambiente.