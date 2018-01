Negócios TV Negócios explica venda de créditos de Vale do Lobo A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica venda de créditos de Vale do Lobo 0 0 Ler mais tarde 16:09

A Caixa Geral de Depósitos alienou os créditos que detém sobre a sociedade gestora. Fê-lo ao lado do BCP e do Novo Banco. Diogo Cavaleiro, jornalista do Negócios, explica a operação.