Negócios TV PSI-20 sobe com impulso da Semapa 09:15

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão desta segunda-feira em alta, em linha com as restantes praças europeias. Este comportamento tem lugar num dia em que as principais praças norte-americanas estão encerradas.