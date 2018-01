Santana Lopes formalizou hoje a candidatura à liderança do PSD com a entrega da moção, na qual traça o objectivo de vencer as legislativas, rejeita o ‘bloco central’ e defende o apoio a uma possível recandidatura do Presidente da República.

