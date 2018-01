Negócios TV Vieira da Silva: Foi o Governo a indicar o Montepio para a Santa Casa A carregar o vídeo ... Negócios TV Vieira da Silva: Foi o Governo a indicar o Montepio para a Santa Casa 1 0 Ler mais tarde 11:03

O ministro da Segurança Social, Vieira da Silva, explicou em entrevista à Antena 1, que foi Santana Lopes, enquanto provedor da Santa Casa da Misericórdia, que apresentou ao Governo a ideia de que a instituição poderia ter um papel no sector financeiro. Já a entrada no Montepio foi ideia do Governo, admite.