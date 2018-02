A seca extrema está de volta. Saiba onde e porquê

A sua opinião

Este é o seu espaço para poder comentar o nosso artigo. A sua opinião conta e nós contamos com ela.

comentários mais recentes

É URGENTE A CONTRUÇÃO DA "ALQUEVA" DO NORTE ! Há 3 horas QUE SE ATENTE, DUMA VEZ POR TODAS, NISTO :



O Norte poderá ter tb a sua Alqueva, no profundo VALE DO CÔA, onde DEVE ser construída uma Barragem.

Quando é a vida do dia-a-dia das pessoas q está em perigo, as gravuras ( que já estão todas protegidas em suporte digital ) têm de passar a 2º. plano.



É URGENTE A CONTRUÇÃO DA "ALQUEVA" DO NORTE ! Há 3 horas Não colhe, de todo, qualquer argumento contra a construção da BARRAGEM DO VALE DO CÔA, com base em que essa construção irá danificar as pinturas rupestres, visto que, pelo contrário, ficarão incólumes sob a água.



Por outro lado, é um crime deixar perder-se kms. cúbicos de água para o mar.

É URGENTE A CONTRUÇÃO DA "ALQUEVA" DO NORTE ! Há 3 horas Acresce q vivemos num tempo em q faz cada vez mais sentido criar energia limpa, através de barragens

Este é mais um argumento de peso, para q quem de direito decida da CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO VALE DO CÔA



Os próprios ambientalistas devem, neste caso particular, ser sensatos e não ser obstrução.

É URGENTE A CONTRUÇÃO DA "ALQUEVA" DO NORTE ! Há 4 horas As pinturas rupestres do Vale do Côa estão todas acauteladas, em suporte digital, sendo q os visitantes às instalações q foram feitas são em número mínimo.



Quando está em perigo a satisfação das necessidades básicas de água (domésticas e agricultura) às populações, as pinturas são secundárias.