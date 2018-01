Assédio no trabalho: e em Portugal, o que mudou?

Time’s Up é o nome da campanha lançada nos Estados Unidos para financiar apoio jurídico a vítimas de assédio sexual do trabalho. Portugal tem desde Outubro novas regras sobre assédio moral e sexual no trabalho. Catarina Almeida Pereira, jornalista do Negócios, explica as alterações e o que ainda falta fazer.