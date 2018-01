Quais as empresas que podem ganhar na bolsa?

a FOSUN vai engolir o BCP

Há 29 minutos

a FOSUN vai engolir o MILENIUM BCP no 1º TRIMESTRE de 2018 no 2º TRIMESTRE a CHINA tornar - se - á NA PRIMEIRA POTENCIA DO MUNDO relegando os EUA para 2 lugar a FOSUN tornarse á numa das 3 MAIORES EMPRESAS do MUNDO