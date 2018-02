Quais os limites para o crédito recomendados pelo Banco de Portugal?

Oh minha rica menina vou contar-te 1 noticia muito,muito triste:no passado domingo foi o dia de serem contados os passaros q passam pelos nossos jardins.No fim do dia anunciaram q ha 1 reducao enorme de MELROS.Ja tinham noticiado tempos idos q anda 1 peste atraz deles e agora confirma-se.Mald.minhoc

General Ciresp

Há 4 horas

Alguma coisa me diz q o dorminhoco do banco de portugal ainda vai levar 2 ABANOES do madrugador mimico aritmetico por este estar-se a meter na economia ROBUSTA dele.Num pais ESTILHACADO como o nosso impera a lei do mais forte.Se formos ver a historia sao sempre os mesmo de geracao em geracao,gatunos