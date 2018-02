Rio vai ao Congresso do PSD tentar afirmar uma alternativa

Eleito presidente do PSD em Janeiro, só agora Rui Rio vai assumir a liderança dos sociais-democratas. Rio chega ao 37.º Congresso social-democrata a ter de afirmar uma alternativa programática ao Governo de António Costa. O jornalista David Santiago fala sobre o que estará em causa no conclave do PSD.