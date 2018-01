Joana Marques Vidal: o céu e inferno

Nota: Este artigo está acessível, nas primeiras horas, apenas para assinantes do Negócios Primeiro.

Assinatura Digital. Negócios Primeiro Para ler tudo faça LOGIN ou ASSINE Para ler tudo faça LOGIN ou ASSINE Análise, informação independente e rigorosa.

Para saber o que se passa em Portugal e no mundo,

nas empresas, nos mercados e na economia. Inclui acesso ao ePaper, a versão do Negócios tal como é impresso em papel. Veja aqui.

Inclui acesso ao ePaper, a versão do Negócios tal como é impresso em papel. Veja aqui. Acesso ilimitado a todo o site negocios.pt

Acesso ilimitado a todo o site negocios.pt Acesso ilimitado via apps iPad, iPhone, Android e Windows Saiba mais

As investigações a José Sócrates e companhia ilimitada, além dos processos relativos à implosão do BES/GES e ainda à Portugal Telecom, outro roubo das arábias debaixo da barba de todos nós, tornam inevitável reconhecer que Joana Marques Vidal não se tornou em mais um na lista de arquivadores-gerais da República, além de ter conseguido exercer o cargo com o obrigatório resguardo público, sem soltar pistas e inuendos à entrada ou saída do automóvel, o que, como é sabido, é um magnífico contributo para dar cabo de qualquer investigação ou reputação.Tudo somado, nos últimos anos deu-se realmente um progresso evidente em comparação com o todos os PGR anteriores desde Cunha Rodrigues, pelo menos na gestão dos processos que mexem nas estranhas do regime, em particular com a criminalidade económico-financeira. É forçoso sublinhar o grau extremo de dificuldade para conseguir alguma coisa de concreto neste terrenos movediços, complexos e de múltiplas geografias.Dito isto, sobram-me dúvidas que talvez não seja possível jamais esclarecer sobre a real qualidade do mandato da PGR. Não me refiro à dimensão dos mega-processos - um erro que dificultará o julgamento do trio Sócrates/BES/ PT e que Joana Marques Vidal por algum motivo não foi capaz de impedir. A dúvida que coloco é mais prosaica: na verdade, eu não consigo compreender o poder efetivo que um PGR tem na gestão do trabalho do Ministério Público. Pode matar ou permitir investigações, sim, e já é bastante, mas e o resto?, sendo o resto o todo que faz a diferença no dia-a-dia.E não consigo por diferentes motivos, a começar pelo bizarro secretismo com que todos os anteriores PGR geriram o fim dos seus mandatos. Logo que deixaram a função, todos eles mantiveram-se placidamente mergulhados em águas profundas. As entrevistas que deram foram raras e todas elas superficiais. Nenhum deles produziu sequer pensamento - para leigos, para nós, livros, por exemplo --, sobre o cargo, um esforço (digo: exigência) que talvez ajudasse o país a refletir um pouco mais sobre a justiça que temos de modo a melhor organizar o futuro.Simplesmente, os PGR voltaram às suas vidas anteriores, não revelando a menor intenção de partilhar um pouco do saber e experiência acumulados em benefício da comunidade e do sistema. Não se tratava nem se trata de partilhar segredos e explicar casos específicos, mas de lançar um olhar profissional e desapaixonado sobre este pilar da democracia, de forma a que os portugueses conseguissem ter opinião própria sobre o assunto de forma um pouco mais fundamentada e quem sabe esclarecida.Entre os que classificam Joana Marques Vidal de heroína e os que se mostram incapazes de reconhecer-lhe os méritos... há um enorme buraco negro: afinal, estamos a avaliar o quê em concreto? Devemos confiar em quê e em quem? Ou estaremos sempre e de novo apenas a misturar a política dos interesses com o vital exercício da justiça.