André Macedo 11 de fevereiro de 2018 às 20:30

Uma casa milionária nos arrabaldes O crédito à habitação disparou mais de 40 por cento no ano passado. As avaliações das casas, feitas pelos bancos para estender o respetivo cheque, também escalaram, deixando muito para trás os números pré-crise e sem relação alguma com o crescimento económico: o PIB aumentou, sim, mas não o suficiente para acomodar este triplo salto sem danos colaterais que mais cedo do que tarde serão visíveis.