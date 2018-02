António Moita 18 de fevereiro de 2018 às 20:00

A velha Europa. Mais despesa igual a mais impostos No contexto da saída do Reino Unido e da esperada necessidade de reforço de verbas para fazer face ao aumento das despesas de defesa e segurança ou do programa das migrações, a União Europeia discute uma fórmula que permita financiar o seu orçamento.