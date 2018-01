Marcelo confundiu a mensagem de Ano Novo com a carta ao Pai Natal. Ao contrário do que tem feito, em vez de definir metas formulou desejos.

O ano da reinvenção

Pediu coisas tão prosaicas e fáceis de alcançar como a reinvenção do futuro, a redescoberta dos vários Portugais, a garantia de que o Estado não falha nem foge nas suas missões essenciais. Tudo com "verdade, humildade, imaginação e consistência".

Talvez por se encontrar convalescente, Marcelo fez um discurso redondo, bonito, dirigido ao coração dos portugueses e em que fez eco do sentimento que invade o cidadão comum. Não é habitual nele preparar uma intervenção política que depressa será esquecida e se tornará irrelevante. O destinatário que visava atingir, o Governo, a maioria que o suporta e a oposição, não pode nem quer saber destes desejos do Presidente.

2018 não será o momento de reformar o Estado, nem de encontrar o país esquecido e distante e muito menos de reinventar o futuro. Bem pelo contrário. Será o ano para satisfazer clientelas avulsas, para fazer esquecer dramas vividos, para criar a ilusão de que muita coisa vai mudar garantindo que tudo fica mais ou menos na mesma.

Preparar o futuro e introduzir verdadeiras reformas - no sentido que o país precisa, claro está - exige a garantia de uma enorme pacificação social, a assunção de um desígnio nacional mobilizador e a convergência das forças políticas em torno de um denominador comum construído ao centro. Tudo aquilo que o novo ano não irá trazer.

À esquerda, a batalha é para saber quem fala mais alto, quem melhor defende os trabalhadores e quem vai mais longe na defesa de um Estado omnipresente, gordo e despesista. À direita, o problema será de conquista de um espaço que já só vale pouco mais de um terço do eleitorado ativo. No centro, tranquilamente, estará o Governo a seguir um caminho de progressivo e desejado isolamento quer das esquerdas radicais quer das direitas que ainda não encontraram um caminho alternativo. A caminho da vitória eleitoral em 2019 quem sabe se com maioria absoluta.

Jurista

