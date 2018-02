SAD de futebol dão mau nome à bolsa

A capitalização bolsista das sads é uma vergonha praticamente a sad do Sporting e a do FCP têm uma capitalização bolsista equivalente aos ordenados de 1 mês dos seus presidente !!!!!! A do Benfica anda um pouco mais e o presidente nada ganha

Chico Fininho

Há 1 hora

Mudem a lei das sads e verão o que é subir e descer com os resultados ,obrigava o clube a estar atento e os presidentes podiam ser corridos com a mudança acionista . com o clube a controlar a sad com 15% trata-se de um roubo autorizado como me aconteceu . Não é para investimento sai da bolsa!